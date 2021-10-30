الدفاع الروسية: قواتنا البحرية تتعقب مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها البحرية بدأت في تعقب مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود.

وحسب موقع "زفيزدا"، قال مركز التحكم التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان إن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تصرفات المدمرة الأمريكية "بورتر" التي تعمل بالصواريخ الموجهة.

وأضاف البيان أن المدمرة الأمريكية دخلت البحر الأسود اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأوضح البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها "بورتر" هدفا للتعقب بواسطة أسطول البحر الأسود الروسي، لافتا إلى أن البحارة الأمريكيون قاموا بتنفيذ إجراءات مماثلة في عامي 2019 و2020.

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، أن مدمرة أمريكية حاولت انتهاك الحدود الروسية في بحر اليابان، وقامت سفينة روسية مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمنعها.

كما استدعت الوزارة الملحق العسكري الأمريكي للاحتجاج على التصرف غير المهني من قبل طاقم المدمرة الأمريكية.

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