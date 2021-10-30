بوتين: روسيا تؤيد التعاون "غير التمييزي" بين جميع الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا تؤيد التعاون غير التمييزي في جميع القطاعات.

وقال بوتين في قمة مجموعة العشرين: "إن مفتاح الانتعاش المستدام والطويل الأجل للاقتصاد العالمي، ورفع مستوى المعيشة ورفاهية السكان هو ضمان ظروف التعاون المتكافئ وغير التمييزي لجميع البلدان والشعوب".

وأكد بوتين، أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى حل مسألة الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، وينبغي على منظمة الصحة العالمية تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن سلامة اللقاحات والأدوية الجديدة.

وأضاف: "نقترح إصدار تعليمات لوزارات الصحة في دول مجموعة العشرين للعمل بأسرع ما يمكن على مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح".

وختم الرئيس الروسي: "أنا متأكد من أنه كلما تم ذلك مبكرًا، سيكون من الأسهل استئناف الأعمال التجارية العالمية، بما في ذلك النشاط السياحي الأكثر تضررًا".

وتعقد مجموعة العشرين لقاءها في روما وسط حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وغياب الرئيسين الصيني والروسي، فيما تركز على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة وباء كورونا، إضافة إلى قضية المناخ، والتي ينعقد من أجلها مؤتمر دولي عقب القمة مباشرة.

يشار إلى أن مجموعة العشرين تتألف من: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.

وكانت مجموعة العشرين قد تأسست عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.