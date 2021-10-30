لافروف ولودريان يناقشان الوضع في أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم السبت، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في أوكرانيا.

موسكو - سوتنيك. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محادثات موسعة جرت بين الوزيرين الروسي والفرنسي.

جاء ذلك خلال اجتماع في إطار قمة مجموعة العشرين التي تعقد في روما، يومي 30-31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري،

وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا.

كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.

وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

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