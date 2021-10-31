روسيا تؤكد أهمية الاعتراف بلقاحاتها من قبل منظمة الصحة العالمية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم الدور المركزي للمنظمة في قطاع الصحة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية إدراج اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.

وجاءت تصريحات لافروف خلال لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما قال خلالها: " هناك دعم روسي مستمر لمنظمة الصحة العالمية، ونحن مع تعزيز قدرتها، وكذلك نتطلع إلى أهمية إدراج اللقاحات الروسية في قائمة الأدوية الموصى بها من جانب منظمة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ".

Met Sergey Lavrov, @mfa_russia, at the #G20RomeSummit & agreed we must strengthen the 🌏 health architecture, incl @WHO's key role, to prevent health threats. Also discussed upcoming World Health Assembly special session on an int'l pact on pandemic preparedness & response. pic.twitter.com/DmPps8r0eI — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2021

ويشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

وحصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 65 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.