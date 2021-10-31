مساعي روسية لإستضافة "إكسبو 2030"

بدأت روسيا العمل على دعم محاولة موسكو الحصول على حق استضافة المعرض العالمي "إكسبو 2030"، حيث تسعى كل من مدن بوسان الكورية وروما وأوديسا والرياض من أجل استضافة المعرض.

وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا، دينيس مانتوروف "لقد انتهينا اليوم من تقديم طلبات الحصول على حق استضافة المعرض العالمي "إكسبو 2030" والذي يعود تاريخه إلى 170 عاما.

وأضاف مانتوروف "في السنوات الأخيرة، استضافت روسيا بنجاح أحداثا كبرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم. وحققنا نجاحا كبيرا في التنظيم".

وكانت روسيا أول من أعلن عزمها على استضافة الحدث، حيث رشحت مدينة موسكو. التي تعتبر واحدة من أكبر وأشهر المراكز التجارية في العالم، وهي جاهزة من جميع النواحي لتنظيم الأحداث على أي مستوى.

وافتتح معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي تأجل سنة كاملة بسبب جائحة "كورونا"، أبوابه وانطلقت فعالياته بأحداث واستعراضات رائعة أبهرت الجمهور.

هذا المعرض شكّل فرصة لجمع العالم في مكان واحد في تجربة عالمية استثمارية وعلمية وذلك عبر برامج تقنية حديثة وروبوتات متطورة.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.