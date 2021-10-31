بوتين يدعو لمواجهة الاحتباس الحراري في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري زيادة امتصاص انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في العالم، مؤكدا أن روسيا ستقوم بإدخال تقنيات زراعية جديدة وآليات حديثة في الانتاج.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما قال فيها: "أود التأكيد أنه لا يكفي مجرد تقليل حجم الانبعاثات لحل مشكلة الاحتباس الحراري، بل من الضروري أيضًا زيادة امتصاص انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري".

وأضاف بوتين أنه ينبغي ضمان حيادية روسيا للكربون بحلول عام 2060، وأن حصة المصادر الخالية من الكربون في روسيا مع مراعاة استخدام الغاز تبلغ حوالي 86٪.

وتابع قائلا: "اليوم حصة الطاقة من مصادر خالية من غاز الكربون هي من محطات الطاقة النووية، ومحطات الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية تتجاوز 40٪ ومع مراعاة الغاز الطبيعي فهو الوقود الأقل كربونًا من بين المحروقات وتبلغ حصته نحو 86٪ ".

وبحسب بوتين، تعد هذه من أفضل المؤشرات في العالم، مؤكدا أن روسيا من بين الأوائل في عملية إزالة انبعاثات الكربون العالمية.