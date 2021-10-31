"سيارة بأريكة" تتجول في مدينة سوتشي الروسية... فيديو

قام نشطاء ومدونون محليون روس بابتكار سيارة مصنوعة من أريكة قديمة قاموا بالتجول عليها في مدينة سوتشي الروسية.

وانتشر مقطع فيديو على منصة "يوتيوب" يوثق لحظات تجول الأشخاص على متن السيارة المبتكرة في مدينة سوتشي الروسية.

وبعد ساعات من التجول في أنحاء المدينة قامت دورية للشرطة باعتراض السيارة وتوقيفها وذلك بسبب عدم مراعاتها لقوانين السير.

ولم يتم الإعلان عن أي معايير فنية عن السيارة المبتكرة ومبلغ المال الذي تم انفاقه على السيارة.