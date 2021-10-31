شاب روسي يمتلك موهبة خيالية برمي أي شيء نحو الهدف بدقة...فيديو

يعج موقع "تيك توك" بالفيديوهات المتنوعة، فمنها المسلي ومنها المفيد ومنها السخيف أيضًا.

وتميزت صفحة شاب روسي يطلق على قناته إسم "ميتاتل" عن غيرها بتقديم محتوى مثير للدهشة.

فقد خصص الشاب حسابه كاملًا لرمي أي شيء باتجاه أخشاب ثابتة أو متحركة في الفناء الخلفي لمنزله.

ويقدم الشاب المعروف بـ"ثرور" أو القاذف عرضه برمي عناصر مختلفة نحو الهدف، ليس فقط السكاكين والفؤوس، ولكن بشكل عام أي وسيلة في متناول اليد، كالعملات المعدنية، والملاعق، والمظلات، والمماسح، والمجارف وما شابه.

وتبدأ مقاطع الفيديو دائمًا بنفس الطريقة تقريبًا، حيث يقول: "من طلب رمي ميدالية غير حادة (مثلا) يا رفاق، وتصف القناة نفسها على يوتيوب بأن لديها هدف واحد، غرز أي شيء بالهدف.

​ويتابع القناة على "تيك توك" ما يقارب المليون ونصف مشترك وتبث القناة فيديوهاتها من روسيا.