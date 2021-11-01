مدفيديف: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تحولت إلى نوع من الحرب الباردة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تفاقمت وباتت أشبه بالحرب الباردة.

موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، "تفاقمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بسبب المواجهة الأيدلوجية، وتحولت في النهاية إلى نوع ما من الحرب الباردة".

وتابع أيضا: "هناك المزيد من الاستفزازات الحالية، وخصوصا في أوروبا. فخلال العام الماضي، أصبح من المألوف أن سفن الناتو تقترب باستمرار من الحدود الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود، بل تنتهكها في بعض الأحيان".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عقد محادثات استراتيجية خلال اتصال هاتفي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وبحثا المصالح المشتركة والمنافسة بين البلدين، كما اتفقا على مسؤولية البلدين لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع.

ومرّت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين القوتين العظميين في العالم.

وتهدد الولايات المتحدة الصين بفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بقمع الإيغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت، زاعمة أن مشروع الدفاع عن هونغ كونغ يهدف إلى إلغاء حكمها الذاتي الواسع.

ورفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات، داعية إلى عدم التدخل حصرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

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