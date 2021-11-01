الكرملين: بوتين لن يشارك في القمة في غلاسكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن لن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة المناخ في غلاسكو، سواء بشكل شخصي أو عن طريق الفيديو، ومع ذلك، أعد الرئيس الروسي رسالة فيديو للمشاركين في المؤتمر حول الغابات واستخدام الأراضي.

تبدأ القمة التي تستمر يومين لقادة العالم في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP26) في غلاسكو، اسكتلندا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مشاركة بوتين في القمة: "في الواقع، لن يكون هناك خطاب الرئيس، للأسف، لأن غلاسكو لا تنص على إمكانية المشاركة عن طريق الفيديو. ومع ذلك، في إطار قمة تغير المناخ في غلاسكو، سيكون هناك مؤتمر حول الغابات واستخدام الأراضي، و لقد سجل الرئيس رسالة فيديو للمشاركين في هذا المؤتمر".

ومع ذلك، وفقًا لبيسكوف، في وقت سابق، حدد الرئيس موقف روسيا الاتحادية في قمة مجموعة العشرين بشأن المناخ.