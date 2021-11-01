الكرملين يعتقد أن روسيا وأوروبا تتحركان جيدا في طريق الاعتراف المتبادل باللقاحات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتقد أن روسيا والاتحاد الأوروبي يسيران بشكل جيد على طريق الاعتراف المتبادل باللقاحات، ويأملان في تحقيق نتيجة إيجابية في المستقبل المنظور.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه عملية صعبة ولكن هنا نحقق تقدما جيدا ونأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية في المستقبل المنظور أيضا لكن في إطار الاعتراف المتبادل".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أنه تمت إزالة العقبات أمام الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية، وبقيت فقط الأعمال الإدارية.

ويخضع اللقاح الروسي، "سبوتنيك V"، منذ الرابع من آذار/مارس الماضي، لإجراء فحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.