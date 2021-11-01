لافروف حول استخدام الطائرة التركية في أوكرانيا: كييف تختار بين إظهار"القوة" وتنفيذ اتفاقيات مينسك

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن كييف الآن تختار بين إظهار "القوة" وتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال لافروف على قناة روسيا 24: "وهذه القصة الغامضة مع طائرة Bayraktar المسيرة: يقول قائد القوات المسلحة لأوكرانيا إنه تم استخدام هذا السلاح، ويقول وزير الدفاع إنه لم يحدث شيء مثل هذا. أظن أنهم الآن يجادلون ما إذا كان الأفضل لهم أن يظهروا "قوتهم" لأنهم بدأوا القصف في انتهاك صارخ ومباشر لمينسك أو أن يقولوا إنهم ما زالوا يفيون باتفاقات مينسك، ويقترحون التجمع في "صيغة نورماندي".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق إن الجيش الأوكراني استخدم الطائرة المسيرة الهجومية بيرقدار لأول مرة في دونباس، والتي دمرت، بحسب الهيئة، بندقية العدو بقنبلة. تحظر اتفاقيات مينسك الطائرات المقاتلة ورحلات الطائرات المسيرة على طول خط الاتصال بأكمله.