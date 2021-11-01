روسيا.. ابتكار جهاز يستبعد شراء سيارات ذات عيوب

اخترع مهندسو شركة "شفابي" الروسية جهازا قادرا على اكتشاف عيوب خفية في السيارة.

ووفقا لشركة "روستيخ" الروسية فإن الجهاز يؤدي عمله من خلال فحص أجزاء محددة من هيكل السيارة حراريًا لكشف تباينات في الإشعاع الحراري تدل على وجود العيوب والتشوهات الخفية.

وأضافت أن الجهاز مزود بكمبيوتر قراءة بيانات الفحص الحراري. كما يمكن استخدامه للكشف عن العيوب الخفية في الأجزاء المصنوعة من البلاستيك والمواد المركبة.

وقال أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي للشركة الحكومية، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها شركة "شفابي" إن الجهاز الذي اخترعه المهندسون" لا يوجد له مثيل اليوم، مشيرا إلى أن الجهاز المبتكر سيقلل بل يستبعد احتمال بيع السيارة ذات العيوب.

ويُتوقع أن يُستخدم الجهاز أولا لفحص السيارات المستعملة المطروجة للبيع. كما يمكن أن يُستخدم الجهاز أيضا لتقدير نتائج عملية دهن السيارة.

ولا يوجد مثيل لهذا الجهاز في مراكز صيانة وإصلاح السيارات في روسيا حاليا.