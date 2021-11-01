بوتين: الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا لروسيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي الصناعة الدفاعية "هناك أيضا خطط أمريكية معروفة لدى الجميع بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا مما يشكل أيضا خطرا كبيرا وتهديدا لنا".

كما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ظهور سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأسود، قائلا "نحن بحاجة إلى زيادة تحسين أنظمة الدفاع الجوي لدينا. يرتبط هذا ارتباطا مباشرًا بالتطوير في الدول الرائدة لوسائل هجوم واعدة وذات خصائص عالية السرعة. هذا مطلوب أيضا من خلال الوضع العسكري السياسي العام، بما في ذلك الكثافة المتزايدة لرحلات طيران الناتو بالقرب من روسيا، وظهور سفن الحلف بأسلحة صاروخية موجهة في بحر البلطيق والبحر الأسود".

وأضاف "الآن، كما تعلمون دخلت السفينة الأمريكية إلى البحر الأسود. يمكننا أن ننظر إليها بسرعة من خلال المناظير أو نرصدها كأهداف من خلال أنظمة الدفاع".

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة اكتشاف نظام الدفاع الجوي المحدث للصواريخ الباليستية والفرط صوتية من جميع الأنواع ويدمرها على طول مسار الرحلة بالكامل ، قائلا "إن نظام الدفاع الجوي المحدث يجب أن يكتشف الأهداف فوق الصوتية والباليستية من جميع الأنواع في نطاقات طويلة، ثم يكون قادرا على تدميرها على طول مسار الرحلة بأكمله".