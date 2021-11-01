بوتين يعلن أن الجيش الروسي سيحصل قريبا على أول نماذج منظومة الصواريخ "إس-500"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي سيحصل قريبا على أول نماذج منظومة الصواريخ "إس-500".

وأضاف بوتين، أن نظام الدفاع الجوي المحدث يكشف الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بكافة أنواعها وقادر على تدميرها على طول مسار تحليقها.

وقال بوتين خلال لقائه مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي قوات الفضاء الجوي، "نحن بحاجة إلى مزيد من التحسين لنظام الدفاع الجوي. وهذا مرتبط بشكل مباشر بالتطوير في الدول الرائدة لأسلحة هجومية واعدة ذات خصائص عالية السرعة".

وتابع قائلا: "في إطار برنامج التسلح الحكومي، تم تسليم 25 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس -400 وأكثر من 70 مقاتلة حديثة خلال السنوات الأربع الماضية. وتم تحديث أكثر من 20 نظام إس -300 و90 طائرة".

وأضاف: "في السنوات المقبلة، سيتم تزويد القوات بشكل إضافي بأكثر من 200 طائرة و26 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S350 وS400، بالإضافة إلى العينة التسلسلية الأولى لأحدث نظام صاروخي S500".

وشدد بوتين على أنه نتيجة لذلك، زادت فعالية البنية التحتية العسكرية والصناعية بشكل كبير.