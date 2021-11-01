سفارة روسيا في مصر: السياح الروس خرجوا من المستشفى بعد حادثة التسمم في الغردقة

أكدت السفارى الروسية في مصر أن السياح الروس الذين دخلوا المستشفى في منتجع الغردقة المصري بسبب ظهور أعراض التسمم لديهم، خرجوا من المستشفى، منوهة إلى نقل من أراد منهم الخروج من الفندق إلى منتجعات أخرى.

وكتبت سفارة روسيا لدى مصر: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن جميع السياح الروس الذين دخلوا المستشفى في منتجع الغردقة المصري والذين ظهرت عليهم أعراض التسمم الغذائي، أكملوا العلاج في المؤسسات الطبية المحلية وخرجوا من المستشفى".

وأضافت السفارة: "الروس الذين أرادوا مغادرة فندق "إيه إم سي رويال" تم نقلهم من قبل منظمي الرحلات السياحية إلى فنادق أخرى".

في الأمس، ذكر مسؤول بوزارة السياحة المصرية أن فندق "إيه إم سي رويال" الذي وقع فيه حادث تسمم لسياح روس في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر تقرر إغلاقه ولا يستقبل أي نزلاء حاليًا، مشيرًا إلى أن الإغلاق سيكون مستمرًا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة.

وقال مساعد وزير السياحة المصري لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن "المنشأة التي وقع بها الحادث تقرر إغلاقها، وبالتالي لا تستقبل أي نزلاء حاليًا، ولا يوجد بها سوى النزلاء الموجودين بالفعل".

وأضاف العاصي: "الإغلاق سيكون مستمرًا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة، ووزارة السياحة هي المنوطة بتقييم توفيق المنشأة لوضعها بالاشتراك مع وزارة الصحة"، مؤكدًا أن "كافة المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية مطبقة في مصر بشكل صارم ولكن الخطأ البشري وارد".

ونُقل نحو 30 سائحا روسيا إلى المستشفى، أمس السبت، جراء تعرضهم لحالات تسمم في أحد فنادق الغردقة.