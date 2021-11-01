الخارجية الروسية: بعض الدول تطور إمكانية إجراء عمليات عسكرية في الفضاء الخارجي

قال نائب المندوب الروسي لدى فرع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أندريه بيلوسوف، إن عددا من الدول تعمل على تطوير إمكانية إجراء علميات عسكرية في الفضاء.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب المندوب الروسي خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "في الآونة الأخيرة، يتزايد التهديد بتحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة المسلحة، هو أمر محفوف بتصعيد ذي عواقب وخيمة على الإنسانية كلها".

وأضاف: "ينفذ عدد من الدول بالفعل نهج نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، وزيادة إمكانية التأثير بالقوة على المنشآت الفضائية والبنية التحتية الداعمة للحياة على الأرض، كما تخطط لشن أعمال عسكرية في الفضاء الخارجي".