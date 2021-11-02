روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التعاون بشأن مراقبة انبعاثات الاحتباس الحراري

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو وواشنطن تعتزمان التعاون بمشاريع مختلفة في مجال المناخ، منها مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اتفقنا على مواصلة العمل في الإطار الثنائي على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ".

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد في إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المناخ".

يذكر أن جون كيري زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو/تموز الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، وخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف والمبعوث الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف.

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