بوتين: روسيا تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على غاباتها وتؤيد الإعلان المشترك في غلاسكو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتخذ إجراءات حثيثة للحفاظ على غاباتها، التي تمثل نحو 20 في المئة من مساحة الغابات في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وأشار بوتين إلى تأييد بلاده لمشروع الإعلان المشترك بشأن الغابات والزلازل الذي يجري تطويره في غلاسكو.

وقال بوتين في كلمة متلفزة خلال مشاركته في جلسة إدارة الغابات في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: "يوجد في بلادنا نحو 20 بالمئة من مساحة الغابات في العالم. نحن نتخذ إجراءات صارمة جدا وحثيثة من أجل الحفاظ على الغابات وتحسين إدارتها، ونكافح القطع غير القانوني للأشجار وحرائق الغابات، ونوسع مساحة إعادة زراعة الغابات. ونعمل على زيادة التمويل لهذا الغرض".

وأضاف بوتين: "روسيا تؤيد مقترحات إقرار مشروع الإعلان المشترك بشأن الغابات والزلازل خلال جلسة اليوم. ونأمل أن يعمل تنفيذه على تحفيز شراكة أوثق بين جميع الدول المهتمة بالحفاظ على الغابات".

تأتي قمة "كوب 26"، التي افتتحت رسميا، يوم الأحد وتستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية باريس التاريخية من قبل ما يقرب من 200 دولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية و"متابعة الجهود" لوضع حد للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

تستضيف المملكة المتحدة محادثات المناخ بوساطة الأمم المتحدة في غلاسكو، اسكتلندا، فيما وصف بأنه آخر وأفضل فرصة للبشرية لتأمين مستقبل قابل للعيش. ولهذا السبب، يُنظر إلى القمة التي طال انتظارها على أنها إحدى الاجتماعات الدبلوماسية المهمة في التاريخ.