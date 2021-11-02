جونسون يصف العلاقات بين لندن وموسكو بـ"المتفاوتة"

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العلاقة بين لندن وموسكو بـ"المتفاوتة".

وقال جونسون ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ حول العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا: "إنها متفاوتة".

وتعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تستمر حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في غلاسكو بالمملكة المتحدة.