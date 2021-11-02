مشروع قانون جديد يمس الأجانب الراغبين بالجنسية الروسية والعمال الوافدين

كشفت وزارة الداخلية الروسية عن مشروع قانون جديد يمس الأجانب الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الروسية والعمال الوافدين، وكذلك الذين يصلون إلى البلاد لأكثر من 90 يومًا.

مشروع القانون الذي تم نشره على البوابة الفيدرالية، يقترح جمع بيانات بصمات الأصابع من الأجانب الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الروسية، ومن هؤلاء الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يرتبط غرض وصولهم إلى روسيا بالعمل، ومن الوافدين إلى روسيا من أجل العمل، وكذلك الذين يأتون إليها لمدة تزيد عن 90 يومًا.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، جاء بمبادرة لإدخال التسجيل الجيني الإجباري للعمال المهاجرين من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقا.. على الرغم من أن لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية قد توصلت مرارًا إلى ضرورة هذه الفكرة.