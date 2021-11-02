أنطونوف: العلاقات بين موسكو وواشنطن شهدت تطورات بسيطة العام الماضي

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن شهدت في العام الماضي تطورات بسيطة، مؤكدا أنها كانت إيجابية.

وقال أنطونوف في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي العاشر لمنتدى "فورت روس" للحوار، اليوم الثلاثاء: "خلال العام الماضي، كانت هناك بعض التحولات الإيجابية، وإن كانت صغيرة فهي إيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية. وافق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على اقتراحنا بتمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات دون أي شروط. في يوني، عقدت قمة لزعماء البلدين في جنيف. كان الاجتماع مكثفا ومثمرا".

كما أشار أنطونوف إلى أن واشنطن وموسكو تمكنتا من إقامة حوار مستقر بين مجالس الأمن ووكالات الشؤون الخارجية في البلدين: "يجري حوار مستقر بين البلدين من خلال مجالس الأمن ووكالات الشؤون الخارجية.. هناك اتصالات خبراء بشأن قضايا المناخ، والتنمية وحماية القطب الشمالي. التفاعل التجاري مستمر والتجارة آخذة في النمو".

وتابع: "مع ذلك، فهذه ليست سوى براعم في طريقها لتحسين علاقاتنا. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإنشاء الأساس لمزيد من التقدم".

في غضون ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيعقد عدة لقاءات في موسكو يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري مع ممثلي الحكومة الروسية لبحث مسائل العلاقات الثنائية.

وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "بتوجيهات من الرئيس، سيلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليامز بيرنز، على رأس من كبار المسؤولين الأميركيين مع ممثلي الحكومة الروسية يومي 2-3 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة عدد من القضايا في العلاقات الثنائية".