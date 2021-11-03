الكرملين يعلق على تصريحات بايدن حول احتراق التندرا

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التندرا المحترقة في روسيا، مشيرًا إلى أن الغابات تحترق في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث: "التندرا تحترق بالفعل، لكن دعونا لا ننسى أن الغابات تحترق في كاليفورنيا وتركيا ودول أخرى في العالم. هذه هي بالضبط عواقب تغير المناخ التي نواجهها".

ووفقا له، في بعض النواحي، تواجه روسيا تحديات مناخية أكثر خطورة من الدول الأخرى. وأضاف المتحدث أن هذا ينطبق بشكل خاص على معدل الاحترار في القطب الشمالي وليس فقط هناك.

وأكد بيسكوف في إشارة إلى كلمات بايدن: "نحن لا نتفق مع مثل هذه الصيغة للمسألة".

وقد لخص قائلا: "روسيا تتخذ موقفًا مسؤولًا للغاية، لقد وضعنا خططًا واعدة وملموسة للعمل في هذا الاتجاه (المناخي)".

وفي وقت سابق، دعا بايدن، متحدثا في مؤتمر صحفي في ختام القمة التي استمرت يومين لرؤساء الدول والحكومات في إطار "كوب 26"، إلى رفض قيادة روسيا الاتحادية والصين حضور الحدث وقمة مجموعة العشرين. كما أعلن الرئيس الأمريكي "صمت" موسكو حيال قضية مكافحة التغير المناخي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "التندرا تحترق لديه (لدى الرئيس الروسي)"، مضيفًا أن روسيا لديها "مشكلات خطيرة فيما يتعلق بالمناخ".