مجلة "لانسيت" الطبية تقيم فاعلية لقاح "سبوتنيك لايت"

تم اختبار اللقاح كحقنة معززة في عدد من التجارب السريرية حول العالم، وحتى الآن، تم التصريح باستخدامه في أكثر من 15 دولة، مع وجود 30 دولة أخرى في طور تسجيل اللقاح.

شدد صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) في بيان صحفي اليوم الأربعاء على أن النشر دليل إضافي على أن لقاح "سبوتنيك لايت" "يظهر مستوى أمان عاليا ويحفز استجابة مناعية خلطية وخلوية قوية".

BREAKING | The Lancet: The single-dose rAd26 vector-based COVID-19 vaccine Sputnik Light has a good safety profile and induces a strong humoral and cellular immune responses both in seronegative and seropositive participants.

👇https://t.co/Hw3xPDasJv — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 3, 2021

وتهدف التجربة المفتوحة، إلى تقييم سلامة اللقاح وقابلية تحمله. تم إجراؤه في موقع سريري واحد في سان بطرسبورغ حيث شارك 110 مشاركين مسجلين تحت رعاية صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

كان معدل الإصابة بالتفاعلات الضارة المطلوبة 74 (67.2٪) من 110 مشاركين، تعرض بعض المتطوعين لآثار سلبية بدرجات متفاوتة من الشدة. كانت معظم التفاعلات الضارة النظامية والمحلية المسجلة خفيفة (73 [66.4٪]). فقط 6 مشاركين (5.5 ٪) لديهم آثار سلبية من الدرجة المتوسطة في الشدة، لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة "، كما جاء في الدراسة.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم ضد COVID-19، وقد أظهر فعالية بنسبة 91.6 في المائة وتمت الموافقة على استخدامه في 70 دولة، يمثل إجمالي عدد سكانها أربعة مليارات شخص، أو 50 في المائة من سكان العالم.