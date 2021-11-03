بيسكوف يعلق على "اتصالات محتملة" بين بوتين ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تواجد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) وليام برينز في موسكو، وإمكانية حدوث اتصالات بينه والرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم التحدث مع رئيس وكالة المخابرات المركزية: "الرئيس، كما تعلمون، ليس في موسكو، الرئيس يعمل في سوتشي، لذلك إذا حدثت أي اتصالات، ولكن ليس اتصالات شخصية، فسنبلغ عنها".

وعما إذا كانت زيارة بيرنز إلى موسكو يمكن أن تفسر على أنها تحرك نحو تطور إيجابي للاتصالات بين البلدين، قال بيسكوف: "الحوار على هذا المستوى وحول مثل هذه القضايا الحساسة أمران في غاية الأهمية للعلاقات الثنائية ولتبادل وجهات النظر حول المشاكل التي لدينا".

وفي حديثه عن الموضوعات التي تم التطرق إليها في اجتماعات بيرنز في موسكو، أكد بيسكوف أن "العلاقات الثنائية كانت في المقام الأول، بالإضافة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية".

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو على متن طائرة، والتقى مع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في لقاء هو الأول بينهما، حيث ناقشا العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.