محافظ موسكو يقررعدم تمديد العطلة بسبب كورونا في العاصمة نظرا لاستقرار الوضع

أعلن محافظ موسكو سيرغي سوبيانين، عن استقرار الوضع الوبائي على خلفية انتشار فيروس كورونا في العاصمة، الأمر الذي يسمح بعدم تمديد أيام العطلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المحافظ: "في موسكو استقر مؤشر الإصابات، وهذا ينطبق على الكشف والاستشفاء، ما يسمح بعدم تمديد أيام العطلات اعتبارا من يوم الاثنين".

وأضاف سوبيانين أن المدينة تبدأ حياتها الطبيعية يوم الاثنين، ولكن بشرط استيفاء القيود التي سبق اعتمادها. ومن بينها، الحجر المنزلي لكبار السن من سكان موسكو، ونقل 30 ٪ من موظفي شركات العاصمة إلى العمل عن بعد.

كما سيتم دخول المتاحف والمسارح اعتبارا من يوم الاثنين باستخدام رموز QR.

ودعا سوبيانين مرة أخرى سكان موسكو للحصول على التطعيم، وقد تم خلق فرص لذلك في العاصمة. هذا وتم الإعلان عن أيام العطلات في موسكو من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر.