بعد "اليوسفي"... روسيا توقف استيراد الليمون من تركيا

أعلنت وزارة التجارة الروسية تعليق استيراد الليمون من أحد المنتجين الأتراك إلى روسيا مؤقتًا بأمر من هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريبنادزور"، اعتبارا من اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأكدت الوزارة أن تعليق استيراد الليمون جاء "من أجل منع ظهور وانتشار الأمراض غير المعدية (التسمم) بين السكان".

وأشارت الوزارة إلى أن الحديث يتعلق بالشركة المصنعة "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi"، حيث تم العثور على بقايا المبيد "chlorpyrifos"، التي يتجاوز تركيزها الحد الأقصى المسموح به، في الليمون.

هذا وأعلنت روسيا في وقت سابق، أنها ستوقف استيراد اليوسفي التركي ( المندرين) بسبب العثور على مواد ضارة تتجاوز الحد المسموح به.

وجاء في بيان الهيئة: "تم العثور على مواد من مبيد الكلوربيريفوس في اليوسفي، يتجاوز تركيزها الحد الأقصى المسموح به".

بحسب ما أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريبنادزور"، فإنه اعتبارا من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، سيتم تعليق استيراد هذه الفاكهة من تركيا.

يذكر أن الهيئة كانت قد حظرت في أوقات سابقة استيراد بعض من الحمضيات من تركيا لجودتها المنخفضة، وفي نهاية 2018، أوقف استيراد الفاكهة المصابة بذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط.

في سبتمبر/أيلول من هذا العام، وجد خبراء روس فيروسات في الفواكه والطماطم المستوردة من تركيا، وعرض على أنقرة تعزيز المكافحة النباتية.