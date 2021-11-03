وزارة الطوارئ الروسية تؤكد اختفاء طائرة "آن- 12" في مقاطعة إيركوتسك بسيبيريا

أكدت زارة الطوارئ الروسية اختفاء طائرة "آن- 12" في مقاطعة إيركوتسك بسيبيريا وعلى متنها 8 أشخاص

أعلن ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة النقل آن-12، التي كانت في طريقها من ياكوتسك إلى إيركوتسك، اختفت من شاشات الرادار.

وقال: "في الساعة 14.50 بتوقيت موسكو، اختفت طائرة آن-12، التي كانت تحلق من ياكوتسك إلى إيركوتسك، عن الرادار".

وأضاف أنه يجري التحقيق في ملكية الطائرة.

وأضاف أن "الطائرة اختفت على بعد 7 كيلومترات من إيركوتسك، بالقرب من بلدة بيفوفاريخا".

وفقا لبيانات أولية، كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة. تم إرسال وحدات الإنقاذ إلى مكان السقوط المتوقع.