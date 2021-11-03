بوتين: صواريخ "تسيركون" ستدخل الخدمة ابتداء من العام المقبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتمتع بمستوى عال من الأمن العسكري.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير صناعة الدفاع: "لقد أصبح إنشاء أسلحة الليزر وفرط الصوتية والحركية وغيرها في بلادنا التي لا مثيل لها في العالم إنجازًا حقيقيًا في مجال التقنيات العسكرية، زاد بشكل كبير من قدرات القوات المسلحة لسنوات عديدة وحتى عقود، وقدّم مستوى عاليا من الأمن العسكري لروسيا، وساعد في تعزيز التكافؤ الاستراتيجي".

وأضاف بوتين أن التطوير والإنتاج التسلسلي للأسلحة العالية التقنية يعد أحد المجالات الرئيسية لتطوير القوات المسلحة الروسية، اليوم، يعد التطوير والإنتاج المتسلسل لمثل هذا السلاح الفعال المبتكر العالي التقنية أحد المجالات الرئيسية لتطوير القوات المسلحة".

وتابع أن "هذا بالطبع يتطلب وقتا وجهودا إضافية وأموالا، لأن وراء كل عينة عمل شاق طويل لآلاف العلماء والمهندسين والمبرمجين وغيرهم من المتخصصين".

وأشار إلى أن "الاختبارات التي تم إجراؤها بشكل مقنع أكدت الخصائص الفريدة لأنظمة الليزر "بريسفيت" ومجمعات "أفانعارد" و"داغير". وسأضيف أن اختبارات صاروخ كروز "تيسركون" فرط الصوتي الموجود في البحر على وشك الانتهاء. أثناء الاختبار، أصاب أهدافًا أرضية وبحرية من موقع مغمور ومن السفن السطحية تماما بما يتفق تماما مع المهمة".

وأشار رئيس الدولة إلى أنه "ابتداء من العام المقبل، سيبدأ توريد هذه الصواريخ لتجهيز البحرية الروسية".

وأكد الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، أن الجيش الروسي مزود اليوم بأكثر من ألفي طائرة دون طيار: "لدينا الآن أكثر من ألفي مسيرة في الخدمة، ونحتاج إلى مواصلة العمل.. مع الأخذ في الاعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث إنجازات التكنولوجيا، إضافة إلى الخبرة التي نمتلكها من استخدام هذه الطائرات".