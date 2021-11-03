العثور على أحد الصندوقين الأسودين في موقع تحطم الطائرة "آن 12" في مقاطعة إيركوتسك

أعلن متحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عثور رجال الإنقاذ على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة من طراز "آن 12" التي سقطت اليوم في مقاطعة إيركوتسك، في مكان تحطمها.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتتنيك": "تم العثور على أحد الصندوقين أثناء عمليات البحث"، مشيرا إلى أن الحالة الفنية للصندوق جيدة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، لقي ثلاثة مواطنين من بيلاروسيا مصرعهم في تحطم طائرة "آن 12" بالقرب من إيركوتسك، حسبما أفادت البعثة الدبلوماسية البيلاروسية في موسكو لوكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق من اليوم، أخبر ممثل خدمات الطوارئ وكالة "سبوتنيك" أن طائرة النقل "آن 12"، عند هبوطها بالقرب من إيركوتسك، قد سقطت بسبب عطل فني أو سوء الأحوال الجوية.

وقال المصدر: "ندرس احتمالين رئيسيين لتحطم الطائرة - عطل فيها أو سوء الأحوال الجوية".

وأضاف أنه يجري التحقيق في ملكية الطائرة، مشيرا إلى أن "الطائرة اختفت على بعد 7 كيلومترات من إيركوتسك، بالقرب من بلدة بيفوفاريخا".

وفقا لبيانات أولية، كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة. وتم إرسال وحدات الإنقاذ إلى مكان السقوط المحدد.

وقالت وزارة النقل في بيلاروسيا: إن طاقم الطائرة تضمن 7 أشخاص، 2 من الروس، 2 من أوكرانيا و 3 من بيلاروسيا