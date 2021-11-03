سفارة روسيا في جوبا تنفي وجود مواطنين روس على متن الطائرة التي تحطمت في جنوب السودان

أعلنت السفارة الروسية في أوغندا وجنوب السودان أنه لم يكن على متن طائرة النقل "أنطونوف 26" التي تحطمت،أمس، في جنوب السودان، أي مواطنين روس.

وأعلن موقع السفارة على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، بأنه لم يكن هناك مواطنون روس على متن طائرة الشحن An-26 التي تحطمت بالقرب من عاصمة جنوب السودان جوبا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي كانت تقوم برحلة لتوصيل الديزل، وقود لمستوطنة مابان في ولاية أعالي النيل.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن خمسة أشخاص، بمن فيهم الطيار وأفراد الطاقم، بينهم روسيان، لقوا مصرعهم في تحطم طائرة شحن من طراز An-26 في عاصمة جنوب السودان.

يشار إلى أن المنشورات في وسائل الإعلام الغربية حول مقتل مواطنين روس في حادث تحطم طائرة لا تتوافق مع الواقع.