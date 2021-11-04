رئيس أبخازيا مهنئا بوتين: التعاون بين بلدينا يقوم على أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل

أشار رئيس جمهورية أبخازيا أصلان باجانيا في تهنئته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لروسيا، إلى أن التعاون بين أبخازيا وروسيا يقوم على أواصر الصداقة القوية والتفاهم المتبادل.

سوخومي ــ سبوتنيك. وجاء في الرسالة أن "جمهورية أبخازيا تقدر تقديرا عاليا مستوى التعاون الأبخازي الروسي القائم بين بلدينا. ويستند التعاون بين جمهورية أبخازيا وروسيا إلى روابط قوية من الصداقة والتفاهم المتبادل".

وأشار باجانيا إلى أن "يوم الوحدة الوطنية هو رمز لمثل هذه القيم التي لا تتزعزع مثل حب الوطن، ووحدة الشعب واحترام تاريخ البلاد".

وجاء في نص التهنئة: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، أرجو أن تتقبلوا تهانيّ الصادقة بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ؛ لقد تميز الشعب الروسي المتعدد الجنسيات والطوائف في جميع الأوقات بالرجولة والوطنية واحترام تاريخ أسلافه".

ويُحتفل بيوم "الوحدة الوطنية" لروسيا، في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وذلك منذ 2005. ويعود التاريخ الاحتفالي في روسيا إلى ذكرى أحداث عام 1612 عندما قام ثوّار بقيادة كوزما مينين ودميتري باجارسكي بتحرير موسكو من الغزاة البولنديين. ويرتبط هذا التاريخ أيضاً بنهاية حقبة الانحطاط الروسي في القرن السابع عشر.

وعقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، اجتماعا في موسكو مع الرئيس الأبخازي، أصلان بجانيا، وناقش معه الجوانب العسكرية للاتفاقية الثنائية بشأن قضايا التحالف والأمن في منطقة القوقاز.