بوتين ولوكاشينكو يوقعان مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس في دولة اتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع افتراضي للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "أرى أن بوتين وقع عليه [اندماج الدولتين في دولة اتحادية] وسأوقع أنا بالمثل".

وقال بوتين إن "توقيع المرسوم يعد خطوة للأمام تهدف إلى إفادة شعبي البلدين ولا علاقة له بالوضع السياسي الداخلي".

وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال:

"نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين".

ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا.

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