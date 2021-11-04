سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تدخل البحر الأسود تحت أنظار روسيا

دخلت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية البحر الأسود اليوم الخميس في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي استقبلتها أوكرانيا بترحيب كبير فيما تتابع البحرية الروسية رحلة السفينة عن كثب.

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة (ماونت ويتني) دخلت المنطقة لإجراء عمليات بحرية روتينية مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وفقا لـ "رويترز".

وأعلن مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، بأن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود الروسي بدأت في السيطرة على تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية "ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود.

وجاء في بيان مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود في السيطرة على تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية "ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، أن مدمرة أمريكية حاولت انتهاك الحدود الروسية في بحر اليابان، وقامت سفينة روسية مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمنعها.

كما استدعت الوزارة الملحق العسكري الأمريكي للاحتجاج على التصرف غير المهني من قبل طاقم المدمرة الأمريكية.