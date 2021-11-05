كيف أخرج الاتحاد السوفييتي بريطانيا وفرنسا من مصر؟

قبل 65 عاما اندلعت حرب في شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث هاجمت بريطانيا وإسرائيل وفرنسا مصر لاستعادة السيطرة على قناة السويس.

توقف العدوان بعد ثلاثة أيام فقط وتركت القوات الأجنبية الجسور التي تم الاستيلاء عليها، بعد أن دخل الاتحاد السوفييتي اللعبة، بحسب ما ذكر موقع "rg".

مناورة السويس

كان الهدف من الهجوم على مصر هو السيطرة على قناة السويس. بُنيت القناة في الأصل عام 1869، وكانت القناة فرنسية مصرية، وفي عام 1875 اشترت بريطانيا الحصة المصرية وسيطرت على القناة لمدة 81 عامًا قبل تأميمها.

في عام 1956، استذكر الرئيس جمال عبد الناصر، في خطاب ناري، 120 ألف مصري ماتوا أثناء بناء القناة وأعلنها كنزًا وطنيًا وقرر تأميمها، لكن لم يحب البريطانيون ولا الفرنسيون هذا الخيار.

كانت ضربة قوية لمصالح الدول الغربية التي استخدمت القناة بشكل نشط لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، كالنفط والمنتجات النفطية والبضائع التي بدونها لا تستطيع القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تعيش يومًا واحدًا، بحسب ما كتب الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السوفييتية فلاديمير كريوتشكوف في كتاب "الشخصية والقوة" .

عملية الفارس

بدأت بريطانيا وفرنسا مفاوضات سرية، انضمت إليها فيما بعد إسرائيل، والتي منعت مصر من الملاحة في القناة، وانتهت المحادثات بلقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية البريطاني ووزير الدفاع الفرنسي في سيفرس، حيث تم وضع خطة عمل.

كان من المفترض أن تهاجم إسرائيل مصر، وبعد ذلك تحتلها بريطانيا وفرنسا، بحجة تقسيم الأطراف المتحاربة في منطقة قناة السويس، وأطلق على العملية اسم "الفارس".

بدأت الحرب في الجو في ليلة 28 أكتوبر/ تشرين الأول، واحتلت الدبابات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونزلت القوات البريطانية والفرنسية في بورسعيد، وسيطرت على المدينة وجزء من قناة السويس.

حجة ميجاتون

كان المتآمرون يأملون ألا يتدخل الاتحاد السوفييتي المنهمك بالأزمة في المجر وقتها. لكن رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشوف لم يستطع أن يراقب بهدوء المستعمرين الذين مزقوا مصر، وهددت موسكو لندن وباريس بضربات نووية حرارية فورية.

كما عارضت الولايات المتحدة الهجوم على مصر، وشعرت واشنطن أن الحلفاء الأوروبيين أظهروا استقلالًا مفرطًا

تم التوصل إلى هدنة بحلول ديسمبر/كانون الأول، وسحبت بريطانيا وفرنسا قواتهما، وتراجعت إسرائيل في مارس/آذار تحت تهديد العقوبات الأمريكية.