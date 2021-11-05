خبير روسي يشرح كيفية بناء منازل على سطح القمر

شرح إيغور ياكوفليف المتخصص في مجال مواد البناء من شركة "Mighty Tech" التي تعمل في بناء المنازل باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، ماهية المواد التي ستستخدم في بناء المنازل على القمر في المستقبل.

وفقًا له، يمكن أن تصبح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أساسًا للعيش على القمر والمريخ، فبمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، سيكون من الممكن تشييد المباني باستخدام تربة القمر، بحسب ما ذكر موقع "lenta".

وأشار إلى أن المواد الخام القمرية جنبًا إلى جنب مع منتجات تحلل الحمم البركانية المبردة يمكن استخدامها حاليًا في البناء ثلاثي الأبعاد على الأرض.

وأشار المتخصص إلى أن "العديد من الشركات تتعاون بالفعل مع وكالة ناسا لتطوير طابعة يمكن وضعها على سطح القمر وإنشاء التصميمات المطلوبة هناك".

في حالة ظهور طابعة ثلاثية الأبعاد على القمر، فلن يضطر الناس إلى نقل مواد البناء من الأرض.

اقترحت مجموعة من العلماء البريطانيين في وقت سابق استخدام الخرسانة بناءً على مادة "AstroCrete" وهي ليست أدنى من الخرسانة التقليدية من حيث قوة الانضغاط، ولكنها أرخص في التصنيع.