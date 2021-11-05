لافروف يترأس الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا

أعلنت السفارة الروسية لدى فرنسا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيجري في باريس بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أفغانستان وسوريا وليبيا

باريس – سبوتنيك. وقال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك": "سيترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس بتاريخ 12 نوفمبر 2021".

هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيرعى "مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في 12 نوفمبر".

ويعقد المؤتمر، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر تنظيمها، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجرائها، خصوصا في ظل خلافات سياسية في ليبيا.

وتشهد الساحة الليبية خلافات حادة، منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية.

وأقر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب، إلى حين التوافق حولها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في مارس/آذار الماضي؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة.