ماذا تغير في الجيش الروسي أثناء عمل سيرغي شويغو وزيرا للدفاع؟

تولى سيرغي شويغو منصب وزير الدفاع في روسيا منذ تسع سنوات، وخلال هذا الوقت حدثت تغييرات كبيرة في القوات المسلحة الروسية.

وفي خريف 2021 جرت المناورات الاستراتيجية المشتركة الغربية. وحضر حوالي 200 ألف جندي و760 قطعة عتاد و15 سفينة حربية.

في ساحة التدريب العسكري في مولينو، شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو كل ما حدث عن قرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".

عندما تم تعيين سيرجي شويغو في منصب وزير الدفاع قبل تسع سنوات، لم يكن أحد يتخيل أن الروبوتات بدون طيار ستصبح حقيقة في الجيش الروسي.

تم استخدام الأنظمة الروبوتية "Platform M" لأول مرة في مواقع الاختبار بالقرب من كالينينغراد، وقد أظهرت الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد والمثبتة على هيكل متعقب للنتائج

في ساحة تدريب مولينو، تم استخدام الروبوتات القتالية "Uran-9" و"Nerekhta" لأول مرة في التشكيلات القتالية لوحدات الأسلحة المشتركة.

يسير تطوير أنظمة تفوق سرعة الصوت الروسية بوتيرة سريعة، وفقًا للعديد من الخبراء، فإنها تفقد مجموعات حاملات الطائرات الهجومية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أهميتها.

وقال شويغو بعد التدريبات: "أهنئ كل من شارك في هذه الاختبارات وآمل أن ننتهي قريبًا من كل هذا العمل ونضع الصاروخ في الخدمة".

بحلول نهاية هذا العام، سيستقبل الأسطول البحري أكثر من 40 سفينة سطحية وغواصة وسفن دعم وقوارب متعددة الوظائف من مختلف الأنواع.

كما تم بناء مدرج جديد في قاعدة حميميم الجوية هذا العام، ويسمح طوله باستيعاب جميع أنواع الطائرات والقاذفات طويلة المدى "Tu-22M3M".