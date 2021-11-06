وفاة أيقونة صحفية من طاقم "سبوتنيك" عن عمر 98 عاما

وافت المنية اليوم السبت، الصحفي المخضرم لمكتب التحرير في "القسم البولندي" لدى سبوتنيك، ليونيد سيغان عن عمر يناهز 98 عامًا.

وولد ليونيد سيرغيفيتش في 10 مايو/ أيار 1923، حيث تخرج من المدرسة الثانوية، والتحق بالراديو في عام 1943، وأصبح أول مذيع لمحطة راديو اتحاد الوطنيين البولنديين في الاتحاد السوفيتي.

وانتقل سيغان بعد إغلاق المحطة إلى نفس المنصب في مكتب التحرير البولندي لراديو "موسكوفسكي"، الذي أُطلق عليه اسم "عش الدبور للدعاية السوفيتية"، بسبب معاقبة السلطات النازية بشدة لمن كان يستمع إليه في بولندا.

وتحدث الراحل سيرغيفيتش عن عمله في الراديو في مقابلة سابقة: "في عام 1943عندما كان عمري 20 عامًا، وكان العديد من زملائي على الجبهة، وكان هذا عارًا، وكانت البولندية كانت لغتي الأم عمليًا، كنا بحاجة إلى متحدثين يتقنون البولندية بطلاقة، وذهبت في ذلك اليوم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، وكان الحدث الذي حدد مسار حياتي كله".

وصادفت السنوات الأولى من عمل سيرغيفيتش في وقت الحرب، وعلى الرغم من حظر التجول، فقد تم منح الصحفيين في موسكو تصاريح خاصة، وفي وقت لاحق، غالبًا ما يتذكر كيف اضطر إلى العودة إلى منزله عبر الشوارع الفرعية، والتي تظهر بوضوح حالة الطوارئ، كالنوافذ المغلقة، ونوافذ المتاجر المغطاة بالأكياس.

وجمع سيغان لعدة سنوات، بين مهنتي مذيع ومراسل، كمراسل، قام بتغطية الاتصالات السوفيتية البولندية على أعلى مستوى، وفي عام 1964، أصبح رئيسًا لمكتب التحرير البولندي لإذاعة موسكو، حيث عمل لأكثر من 70 عامًا، وحتى وقت قريب، ظل سيرغيفيتش صحفيًا نشطًا لوكالة سبوتنيك الدولية، وعلق على الأحداث اليومية، ودرس التقنيات الجديدة وتمرس بها، وفي التسعينيات من عمره، كتب وحرر البودكاست.