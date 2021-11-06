تتويج منتخب روسيا بكأس القارات الشاطئية في دبي... صور وفيديو

حصد المنتخب الروسي، اليوم السبت، لقب النسخة العاشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، المقامة في دبي على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم.

وتغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيراني في المباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 للفريق الإيراني.

الجدير بالذكر أن المنتخب الروسي في هذا الفوز، يكون قد حصد بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة، من أصل 7 نهائيات، حيث توج باللقب في أعوام 2011 و2012 و2015.

منتخب روسيا يتوج بلقب شاطئية القارات في دبي على حساب ايران pic.twitter.com/ozRjtvqrOR — UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) November 6, 2021

ونال اللاعب الروسي، نيكونروف جائزة أفضل لاعب في البطولة لهذا العام، فيما حصل الإيراني، رامينام حميد، على جائزة أفضل حارس، والإسباني شكي على جائزة الهداف.

شاطئ #كايت_بيتش يتجمل لاستقبال "شاطئية القارات" لكرة القدم التي ينظمها مجلس #دبي الرياضي من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل في دعوة للتشجيع والحماس بالمدرجات pic.twitter.com/QpHlkO9si0 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) October 30, 2021

وحصل فريق السنغال بدوره على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق البرتغال في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما حل منتخب اليابان خامساً، بعد فوزه على إسبانيا بنتيجة 5-4، ومنتخب باراجواي سابعاً، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثامن والأخير، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ويعتبر لقاء المنتخب الروسي بنظيره الإيراني في نهائي البطولة هو الثالث، حيث حصد الأخير اللقب في أعوام 2013 و2018.