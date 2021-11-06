تتويج منتخب روسيا بكأس القارات الشاطئية في دبي... صور وفيديو

وتغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيراني في المباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 للفريق الإيراني.
منتخب #روسيا يتوج بلقب شاطئية القارات على حساب #ايران #دبي_الرياضية #دبي #الامارات pic.twitter.com/dKvs40HFH8— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 6, 2021
الجدير بالذكر أن المنتخب الروسي في هذا الفوز، يكون قد حصد بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة، من أصل 7 نهائيات، حيث توج باللقب في أعوام 2011 و2012 و2015.
منتخب روسيا يتوج بلقب شاطئية القارات في دبي على حساب ايران pic.twitter.com/ozRjtvqrOR— UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) November 6, 2021
ونال اللاعب الروسي، نيكونروف جائزة أفضل لاعب في البطولة لهذا العام، فيما حصل الإيراني، رامينام حميد، على جائزة أفضل حارس، والإسباني شكي على جائزة الهداف.
شاطئ #كايت_بيتش يتجمل لاستقبال "شاطئية القارات" لكرة القدم التي ينظمها مجلس #دبي الرياضي من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل في دعوة للتشجيع والحماس بالمدرجات pic.twitter.com/QpHlkO9si0— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) October 30, 2021
وحصل فريق السنغال بدوره على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق البرتغال في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما حل منتخب اليابان خامساً، بعد فوزه على إسبانيا بنتيجة 5-4، ومنتخب باراجواي سابعاً، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثامن والأخير، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
كايت بيتش جاهز لاستضافة منتخبات العالم في شاطئية القارات https://t.co/kRqJSqxBRP #الشارقة24 pic.twitter.com/xh0brTKpHw— الشارقة24 (@sharjah24) October 30, 2021
ويعتبر لقاء المنتخب الروسي بنظيره الإيراني في نهائي البطولة هو الثالث، حيث حصد الأخير اللقب في أعوام 2013 و2018.
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