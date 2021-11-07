شويغو: دخول سفن البحرية الأمريكية إلى البحر الأسود هو اختبار لقدرات روسيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن دخول سفن البحرية الأمريكية إلى البحر الأسود هدفه التحقق من حماية ساحل البحر الأسود وجنوب روسيا.

وقال شويغو عبر قناة "روسيا1" ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، اليوم الأحد "حسنا، كما تعلمون بالطبع، نفهم: عندما تدخل سفينة قوة غير إقليمية البحر الأسود، عندما نفهم أن لديها أسلحة طويلة المدى عالية الدقة على متنها وعندما نفهم أن هذا السلاح موجود هذا يعني أنها لن تقوم برحلة سياحية. بطبيعة الحال، نحن نشاهدها ونرافقها ونفهم أن أي استفزازات ممكنة في أي وقت وفي أي لحظة، كما كان الحال منذ وقت ليس ببعيد مع سفينة بريطانية، وبالطبع لا ينبغي أن نسمح بمثل هذه الأشياء".

وأضاف شويغو "ولتوضيح الأمر بشكل أكثر دقة، إذن بالطبع، هذه كما تعلمون، محاولة مستمرة تقريبا لاختبارنا، للتحقق من مدى استعدادنا وإلى أي مدى بنينا النظام بأكمله على طول ساحل البحر الأسود، بشكل عام في جنوب بلادنا".

في غضون ذلك، علق نائب مجلس الدوما ميخائيل شيريميت على وجود سفن تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأسود، قائلا إن واشنطن تعمل عن عمد على خلق نقاط توتر من أجل حل "أهدافها الجيوسياسية الأنانية"، مشيرا إلى أن روسيا سترد بشكل مناسب على مثل هذه الاستفزازات إذا كانت تهدد الملاحة والشحن وسلامة سكان البلاد.

هذا ونشر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، الأحد، صورا لسفنه في البحر الأسود ، تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz (F 240).

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن مدمرة أمريكية حاولت انتهاك الحدود الروسية في بحر اليابان، وقامت سفينة روسية مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمنعها.

كما استدعت الوزارة الملحق العسكري الأمريكي للاحتجاج على التصرف غير المهني من قبل طاقم المدمرة الأمريكية.