روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

أعلن السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط لإرسال شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وكذلك تنظيم رحلة إجلاء للمواطنين الروس.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الآن نحن نعد رحلات خاصة سيتم على متنها تسليم شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية (إلى أفغانستان). وبنفس الرحلات سنجلي المواطنين الأفغان الذين يحملون الجنسية الروسية".

في وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) توسع وصول المساعدات الإنسانية لموظفي بعثة الأمم المتحدة وتضمن سلامتهم.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن الوقت قد حان لتعبئة موارد المجتمع الدولي لتزويد كابول بالمساعدات الإنسانية المالية والاقتصادية الفعالة، من أجل منع حدوث أزمة إنسانية ووقف تدفقات الهجرة.