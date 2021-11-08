بوتين ينقذ مصورا من السقوط... فيديو

فعشية اجتماع حول تطوير صناعة الدفاع في سوتشي، وخلال قيام مصور بتصوير بوتين خلال ذهابه الى الاجتماع، حذر الرئيس المصور من الوقوع في الممر لاقترابه من مصطبة.

وقال بوتين، في المقطع المصور الذي ظهر فيه "لا تسقط هناك".

وتمكن المصور من استعادة توازنه والثبات على قدميه متفاديا السقوط.

أفيد في وقت سابق أن فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وافقوا على 28 برنامجا نقابيا في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى، وفقا لما كتبته NSN