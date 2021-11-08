بيسكوف: بوتين وبيرنز يبحثان العلاقات الروسية الأمريكية والنزاعات الإقليمية في اتصال هاتفي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليانم بيرنز، بحثا خلاله العلاقات الروسية الأمريكية والنزاعات الإقليمية.

موسكو-سبوتنيك.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد جرى اتصال هاتفي بين بوتين ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وما الموضوعات التي تطرقا إليها: "نعم، لقد جرى هذا الاتصال. العلاقات الثنائية، أزمة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الآراء حول النزاعات الإقليمية".

والتقى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في موسكو، في وقت سابق، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، وليام بيرنز، حيث ناقشا العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "كان التركيز على قضايا التعاون بين الأجهزة في سياق العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي".

يشار إلى أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب الأمريكي.

شغل بيرنز منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو من 2005 إلى 2008، وترقى إلى رتبة نائب وزير الخارجية، وتقاعد من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعد 33 عامًا من العمل الدبلوماسي، وترأس مؤسسة كارنيغي قبل أن يصبح مديرًا لوكالة المخابرات المركزية.