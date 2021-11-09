روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع تسع دول بينها دولتين عربيتين

استأنفت روسيا رحلاتها الجوية مع تسع دول كانت قد أوقفتها بسبب الوباء.

وأعلنت عن استئناف الرحلات منذ 9 نوفمبر، إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.

حيث استأنفت الحركة الجوية الى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط، والى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 9 نوفمبر، رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة وزادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا.

إن استئناف أو توسيع الحركة الجوية لا يعني أن الدولة مفتوحة للسياحة، حيث يجب العثور على قواعد الزيارة على المواقع الرسمية للسفارات والقنصليات.