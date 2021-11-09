الأمن الفيدرالي الروسي يعرض أسلحة لخلية "داعش" كانت تحضر لهجمات إرهابية في موسكو

عرض جهاز الأمن الفيدرالي في مقطع فيديو سلاحا تم العثور عليه لدى خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تحضر لهجمات إرهابية في موسكو.

وذكرت الخدمة الخاصة في وقت سابق، أن محكمة عسكرية وافقت على الحكم على سوليكوف الذي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2020 واعترف بعد ذلك، بالسجن 21 عامًا.

يُظهر مقطع فيديو قصير، بالإضافة إلى لقطات من المحكمة، كيف يتم إخراج قنابل من حقائب الإرهابيين.

وتم إخراج عدة مسدسات وكاتم للصوت، ومدفع رشاش وأسلحة صغيرة ملفوفة في كيس أسود بالإضافة إلى عبوات ناسفة مرتجلة، بما في ذلك "شظايا شديدة الانفجار مثل الألغام الموجودة في الهاتف المحمول من الحقائب الموجودة في الشقة.