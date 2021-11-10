خبير روسي يوضح الاختلافات الجذرية في مستقبل مهنة الطب

قال رئيس قسم الطب الرقمي في شركة "إنفيترو" الروسية، بوريس زنجرمان، إنه في غضون 25 عامًا، سيصبح الذكاء الاصطناعي هو الأساس في مهنة الطب.

وقال زنجرمان: "من المحتمل، في غضون 25 عامًا، أن يتحول الطب إلى هرم يكون الذكاء الاصطناعي في قاعدته، ويتحكم في المؤشرات المختلفة لصحة الإنسان وحالته الجسدية"، بحسب ما ذكر موقع "lenta".

وأضاف: "إنه لا يزال من الصعب التحدث عن القيام بالتشخيصات التقليدية عن بعد، حيث يتم ذلك بمعدات باهظة الثمن، ولكن ذلك سيكون ممكنا في المستقبل القريب".

وفقًا لزنجرمان، سيوفر الذكاء الاصطناعي في المستقبل حلاً لـ 90% من المشكلات الصحية للمرضى، وقال إن 10% الحالات المرضية فقط سيتم حلها على يد الاختصاصيين.

يعد زنجرمان أحد القائمين على مشروع "CyberReality" الهادف لتكريس التقنيات العالية في تغيير حياة الإنسان بشكل عام، والمساعدة في الحياة اليومية، وإنقاذ الأرواح، وجعل الحياة أكثر راحة.