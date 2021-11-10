زاخاروفا ترفض اتهامات وارسو لروسيا بشأن أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية ـ البولندية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الاتهامات التي وجهها الرئيس البولندي، أندريه دودا، لروسيا، بشأن أزمة المهاجرين على حدود بلاده مع بيلاروس، تتخطى كل الحدود.

موسكو - سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا، من خلال برنامج "سولوفيوف لايف": "إن ما نسمعه من وارسو لأمر مدهش بالطبع. وهذا بصراحة، يتجاوز كل حدود الأدب، والتفكير السليم. أنا أتحدث عن اتهامات ضد بلدنا، وعن تقييمات للوضع بشكل عام... إنه أمر غير معقول، أن تكذب... وألا تقول الحقيقة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إن هناك هجوما "هجينا" ضخما، وغير مسبوق، من بيلاروسيا على الحدود.

وتوجّه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، عن القلق إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا؛ كما نددتا بـ "استغلال المهاجرين واللاجئين لتحقيق غايات سياسية".