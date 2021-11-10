لافروف: موقف روسيا وبيلاروس موحد بشأن الرد على الأعمال غير الودية لحلف الناتو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موقف موسكو ومينسك موحد بشأن كيفية الرد على الخطوات غير الودية من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو".

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "لدينا أسباب جدية للاعتقاد بأن موقف الناتو المستمر فيما يسمى باحتواء بلدينا، وما يقوم به حلف الناتو لتقريب البنية التحتية العسكرية من حدود دولتي الاتحاد، يعكس الاستراتيجية طويلة المدى لهذه الكتلة العسكرية السياسية. بالطبع، لدينا مواقف موحدة تماما، وقد صرح بها رئيسانا أكثر من مرة، حول كيفية رد فعلنا تجاه هذا النوع من الأعمال غير الودية إطلاقا التي تنتهك جميع الاتفاقات".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأسود مرتبطة باعتزام الولايات المتحدة وحلفائها تصعيد سياسة احتواء روسيا.