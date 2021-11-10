الخارجية الروسية: موسكو تعول على تعاون مثمر مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بلادها تعول على تعاون مثمر مع الولايات المتحدة حول أفغانستان.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سمعنا تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، حول ضرورة التعاون الوثيق مع روسيا والصين من أجل استقرار الوضع في أفغانستان".

وأضافت زاخاروفا، قائلة: "نرى في هذه التصريحات إشارة إيجابية، ونعول على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الأمريكي في إطار آليات "الثلاثية الموسعة" وصيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان".

وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) قد أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعدما بسطت سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزعت السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها في البلاد، بعد عشرين عاما من الوجود العسكري هناك، الذي بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتم ذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.